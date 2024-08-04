سوريا - لبنان - فلسطين

أمريكا وبريطانيا وفرنسا تطالب رعاياها مغادرة لبنان


طلبت كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا من رعاياها مغادرة لبنان.

وحثّت السفارة الأمريكية لدى بيروت، الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان، على حجز أي تذاكر متاحة على أي رحلة طيران، وذلك بعد أن ألغت العديد من شركات الطيران حول العالم أو علّقت الرحلات من العاصمة اللبنانية وإليها، مع تصاعد التوتر في المنطقة.

كما حذرت السفارة الأمريكية في القدس، رعاياها داخل إسرائيل والضفة الغربية وغزة، من "الوضع الأمني"، وطالبتهم بتوخي الحذر ومعرفة مكان أقرب ملجأ.

كما دعت الحكومة البريطانية مواطنيها في لبنان إلى مغادرة البلاد بشكل فوري، وذلك بسبب مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، ونزاع إقليمي أوسع نطاقا.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها في لبنان إلى المغادرة بسبب "خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط".

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في "تحذير سفر"، أنها نصحت المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى لبنان.

من جانبها طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، في الوقت الراهن، كما طالبت المقيمين والمتواجدين في لبنان بمغادرة الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن.

ونصحت كندا مواطنيها بتجنب جميع أنواع السفر إلى إسرائيل، قائلة إن "الصراع المسلح في المنطقة يهدد الأمن".

وقالت الحكومة الكندية، في توجيهات للسفر أصدرتها لرفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل: "الوضع الأمني قد يتدهور أكثر، دون سابق إنذار".

وأضافت: "إذا اشتد الصراع المسلح، فربما يؤثر ذلك في القدرة على المغادرة بالوسائل التجارية، وربما يؤدي إلى اضطرابات في السفر، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويل مسارها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
30 شهيداً على الأقل بقصف الاحتلال مدرستي النصر وحسن سلامة في مدينة غزة.
أمريكا وبريطانيا وفرنسا تطالب رعاياها مغادرة لبنان
قصف إسرائيلي غادر يستهدف مدرستين في غزة أوقع ضحايا..
اشارات السيد مصطفى الخميني قدس سره عن القرآن الكريم من سورة البقرة (ح 8)
"حزب الله" اللبناني ينفذ 8 عمليات نوعية ضد إسرائيل يوم السبت ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة
وسائل الإعلام اللبنانية: هذه الهجمات ليست ردًا على اغتيال القائد فؤاد شكر في بيروت، بل هي جزء من النشاط "الطبيعي" لحزب الله في دعم غزة.
"حزب الله": قصفنا ‏مستعمرة بيت هيلل لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
الأردن يطلب من مواطنيه مغادرة لبنان بأقرب وقت
القوات الأمريكية تعزز مواقعها في الجزيرة السورية بمروحيات ودفاعات جوية
مجدداً .. هجوم سيبراني يستهدف الموقع الرسمي لمطار حيفا بالكيان الصهيوني ويتركه معطلاًً. 
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك