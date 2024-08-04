أمريكا وبريطانيا وفرنسا تطالب رعاياها مغادرة لبنان

طلبت كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا من رعاياها مغادرة لبنان.

وحثّت السفارة الأمريكية لدى بيروت، الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان، على حجز أي تذاكر متاحة على أي رحلة طيران، وذلك بعد أن ألغت العديد من شركات الطيران حول العالم أو علّقت الرحلات من العاصمة اللبنانية وإليها، مع تصاعد التوتر في المنطقة.

كما حذرت السفارة الأمريكية في القدس، رعاياها داخل إسرائيل والضفة الغربية وغزة، من "الوضع الأمني"، وطالبتهم بتوخي الحذر ومعرفة مكان أقرب ملجأ.

كما دعت الحكومة البريطانية مواطنيها في لبنان إلى مغادرة البلاد بشكل فوري، وذلك بسبب مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، ونزاع إقليمي أوسع نطاقا.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها في لبنان إلى المغادرة بسبب "خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط".

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في "تحذير سفر"، أنها نصحت المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى لبنان.

من جانبها طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، في الوقت الراهن، كما طالبت المقيمين والمتواجدين في لبنان بمغادرة الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن.

ونصحت كندا مواطنيها بتجنب جميع أنواع السفر إلى إسرائيل، قائلة إن "الصراع المسلح في المنطقة يهدد الأمن".

وقالت الحكومة الكندية، في توجيهات للسفر أصدرتها لرفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل: "الوضع الأمني قد يتدهور أكثر، دون سابق إنذار".

وأضافت: "إذا اشتد الصراع المسلح، فربما يؤثر ذلك في القدرة على المغادرة بالوسائل التجارية، وربما يؤدي إلى اضطرابات في السفر، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويل مسارها".