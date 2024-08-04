قصف إسرائيلي غادر يستهدف مدرستين في غزة أوقع ضحايا..

استشهد 25 شخصا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مدرستين في حي النصر غربي مدينة غزة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات متزامنة على مدرستي النصر وحسن سلامة، مما تسبب بتدمير الجناح الشمالي ل‍مدرسة النصر النموذجية، والذي يتكون من 3 طوابق، وتدمير الطابق الأرضي في مدرسة حسن سلامة، والذي يحتوي على غرفة الإدارة وصفوف النازحين.

وبحسب وسائل إعلام، فإن المدرستين تقعان في منطقة سكنية مكتظة بالسكان والنازحين، وتؤوي مئات الأهالي المدمرة بيوتهم.