سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله": قصفنا ‏مستعمرة بيت هيلل لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا


بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏ 

 

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ 

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ 

صدق الله العلي العظيم 

 

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏ 

 

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ 

‏ الأحد  04-08-2024‏ 

‏29 محرّم  1446 هـ

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