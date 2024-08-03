القوات الأمريكية تعزز مواقعها في الجزيرة السورية بمروحيات ودفاعات جوية

أفاد مصدر ميداني سوري، اليوم السبت (3 آب 2024)، بأن القوات الأمريكية تواصل تعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة السورية شمال شرقي البلاد بمروحيات وعتاد عسكري "لتوفير حماية إضافية لإسرائيل".

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "القوات الأمريكية عززت قواعدها بـ15 مروحية من نوع أباتشي لتعزيز قدراتها الهجومية".

وتابع أن "طائرة أمريكية هبطت في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة (شمالي سوريا) محملة بالمعدات العسكرية وبطاريات دفاع جوي ومواد لوجستية وعسكرية وحوالي 25 عسكريا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن وزير الدفاع لويد أوستن سيشرف على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل.

وقالت نائبة الناطق باسم الـ"بنتاغون" سابرينا سينغ أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط سيشمل زيادة في عدد الأفراد.