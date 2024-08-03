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سوريا - لبنان - فلسطين
مجدداً .. هجوم سيبراني يستهدف الموقع الرسمي لمطار حيفا بالكيان الصهيوني ويتركه معطلاًً.
وكالة انباء براثا
101
2024-08-03
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