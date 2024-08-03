حماس تباشر بإجراءات اختيار رئيسها الجديد

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت (3 آب 2024)، المباشرة بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد لها.

وقالت الحركة في بيان إن "اجتماعات المكتب السياسي ومجلس الشورى مستمرة منذ الاغتيال الصهيوني الآثم للشهيد إسماعيل هنية"، مبينة أن "قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة".

وأضافت "نطمئن شعبنا وأمتنا أن مؤسسات الحركة وأطرها الشورية تواصل عملها ولديها الآليات الفاعلة لاستمرار المقاومة"، مشيرة الى أن "اغتيال الشهيد هنية لن يزيد الحركة والمقاومة إلا قوة وإصرارا على مواصلة نهجه وسيزيد المقاومة اشتعالا".

وأوضحت الحركة أنها "ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها"، لافتة الى أن "ما تتداوله وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة لا صحة له".