سوريا - لبنان - فلسطين

السيد نصر الله يتوعد "إسرائيل": ستبكون كثيراً.. سنرد مع إيران


اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، ان المقاومة تدفع ثمن إسنادها لغزة والقضية الفلسطينية، وفيما أكد أن إيران سترد على اغتيال "إسماعيل هنية" داخل أراضيها لأن ذلك يعتبر "مساساً بشرفها"، شدد على أن الرد "آت" على اغتيال القائد "فؤاد شكر".

وقال السيد نصر الله، في تشييع الشهيد القائد فؤاد شكر، "أتوجه إلى إخواننا في حركة حماس وكتائب القسّام بالعزاء والتبريك باستشهاد الأخ إسماعيل هنية"، مشيراً إلى أن "حركات المقاومة يستشهد قادتها كما يستشهد مجاهدوها"، معتبراً أن "العدو استهدف مبنى مليئاً بالمدنيين في حارة حريك خلال اغتياله الشهيد فؤاد شكر"، معتبراً "ما حصل في الضاحية هو عدوان وليس فقط عملية اغتيال"، واصفاً "اتهام شهيدنا بأنه قاتل أطفال مجدل شمس بأنه أكبر عملية تضليل من العدو".

وأشار إلى أن "العدو سوّق قبل أيام من عدوانه أن ما سيفعله هو رد فعل ونحن لا نقبل بهذا التقييم والتوصيف على الإطلاق، لافتاً إلى أن ما جرى هو جزء من الحرب الإسرائيلية الأميركية على منطقتنا"، نافياً مسؤولية حزب الله "عما جرى في مجدل شمس ونملك جرأة وشجاعة الاعتراف لو كان ذلك خطأ منا".

وتابع: "تحقيقنا الداخلي يؤكد ألا علاقة لنا بما جرى في مجدل شمس والعدو نصب نفسه مدعياً عاماً وقاضياً وجلاداً"، مردفاً أن "إسرائيل لا يمكنها أن تسلم بالفرضية التي تقول بأن سبب ما جرى في مجدل شمس هو صاروخ اعتراضي إسرائيلي"، واصفاً: "اتهامنا بما جرى في مجدل شمس ظالم ومرفوض ويهدف إلى تبرئة جيش العدو مما جرى"، منوهاً إلى أن "الهدف من اتهام المقاومة بما جرى في مجدل شمس هو الفتنة الطائفية".

وأكمل، "ندفع ثمن إسنادنا غزة ودعمنا القضية الفلسطينية وهذا ليس جديداً ونحن نتقبل هذا الثمن وندفعه"، مستدركا: "دخلنا هذه المعركة إيماناً بأخلاقيتها وأحقيتها وأهميتها"، مؤكدا: "لم نُفاجأ ولن نُفاجأ بأي ثمن يمكن أن ندفعه في هذه المعركة".

ولفت إلى أننا "أمام معركة كبرى تجاوزت فيها الأمور مسألة جبهات إسناد. نحن في معركة مفتوحة في كل الجبهات وقد دخلت في مرحلة جديدة".

وطرح السيد نصر الله، تساؤلاً بالقول: "هل يتصورون أن يقتلوا القائد إسماعيل هنية في طهران وتسكت إيران؟"، مبيناً أن "إيران ترى في اغتيال هنية مساساً بأمنها القومي وسيادتها والأهم هو عد الاغتيال مساساً بالشرف"، متوعداً إسرائيل بالقول: "ستبكون كثيراً لأنكم لا تعلمون أي خطوط حمراء تجاوزتم".

وتوعد الأمين العام ل‍حزب الله، بالرد على جريمة إسرائيل المتمثلة باغتيال فؤاد شكر، قائلاً: "الرد آت.. بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".

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انباء عن دوي انفجارات بمنطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق
مصادر إعلامية تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية
إستشهاد إسماعيل هنية بغارة صهيونية على مقر إقامته في طهران
شهداء الضاحية الجنوبية ببيروت حتى اللحظة.
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