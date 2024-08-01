زوجة الشهيد هنية تستقبل جثمانه في الدوحة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر زوجة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية وهي تستقبل جثمانه في العاصمة القطرية الدوحة.

وانطلقت صباح اليوم الخميس، مراسم تشييع جثمان هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت "حماس" عن إقامة مراسم تشييع رسمية وشعبية للشهيد هنية في طهران، ثم نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة عصرا.

واستهدفت غارة إسرائيلية غادرة فجر الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا ل‍إيران.