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إستشهاد إسماعيل هنية بغارة صهيونية على مقر إقامته في طهران
سوريا - لبنان - فلسطين
انباء عن دوي انفجارات بمنطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق
وكالة انباء براثا
93
2024-07-31
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دوي الانفجارات والدخان المتصاعد في محيط السيدة ناجم عن احتراق مستودع بداخله مواد مخزنة بالقرب من جسر أشرفية صحنايا ولاوجود لعدوان .
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