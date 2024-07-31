عاجل : إستشهاد إسماعيل هنية بغارة صهيونية على مقر إقامته في طهران
سوريا - لبنان - فلسطين

مصادر إعلامية تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية


نقلت قناة الميادين عن مصدر لها بأن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران تمت بصاروخ أطلق من خارج إيران، حيث أكد المصدر، استشهاد القائد إسماعيل هنية في طهران تم عبر صاروخ أطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران.

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

بالمقابل، صرّحت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مكتب نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية.

لكن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، قال عقب إعلان اغتيال هنية، إن "هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم"، مضيفا "لا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الوهمية ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت".

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