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سوريا - لبنان - فلسطين
وزارة الصحة اللبناني : العدوان على الضاحية أدى إلى استشهاد سيدة وجرح 68 شخصاً
وكالة انباء براثا
57
2024-07-30
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التعليقات
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