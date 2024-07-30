لبنان: نستنكر الضربة الصهيونية وسنقدم شكوى للأمم المتحدة

استنكر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال بو حبيب في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "نستنكر العدوان على الضاحية الجنوبية، وسنقدم شكوى للأمم المتحدة".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم باستشهاد مواطنة وإصابة 3 آخرين إثر عدوان صهيوني استهدف مبنى "الربيع السكني" في الضاحية الجنوبية من بيروت في محاولة فاشلة لاغتيال قيادي في حزب الله.

فيما أكدت أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة يوم غد الأربعاء لبحث المستجدات الطارئة.