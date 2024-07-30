سوريا - لبنان - فلسطين

اخر المستجدات الامنية والسياسية في سوريا ولبنان التي كان اخرها العدوان الصهيوني الغادر على الضاحية الجنوبية


لبنان: مراسل الميادين: أعمال الإغاثة متواصلة بصعوبة بسبب تسوية 4 طبقات من مبنى سكني مأهول بفعل العدوان الإسرائيلي

وسائل إعلام إسرائيلية: "الجيش" يعلن حالة الاستنفار ويطلب من المستوطنين في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان البقاء في الملاجئ

وسائل إعلام إسرائيلية: استعدادات تمهيداً لاحتمال أن يرد حزب الله واستنفار في منظومات الدفاع الجوي

لبنان: مراسل الميادين: ارتفاع عدد الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 10

فلسطين المحتلة: مراسل الميادين: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على مدينة غزة

فلسطين المحتلة: سرايا القدس: تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة ثاقب "خرقية - برميلية" شرق خان يونس

روسيا: وزارة الخارجية: الضربات على لبنان انتهاك صارخ للقانون الدولي

لبنان: مراسل الميادين في جنوب لبنان: سرب من المسّيرات يدخل من لبنان باتجاه الجليل الغربي

لبنان: مراسل الميادين: شهيدان في العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت وإصابة عدد من الجرحى واستمرار عمليات الإغاثة

لبنان: عضو المجلس السياسي في حركة أمل طلال حاطوم: العدو الإسرائيلي معروف بغدره واستهدافه للمدنيين

لبنان: حاطوم: المبنى المستهدف يقطنه مدنيون وما حدث اليوم يغيّر كثيراً في المعادلات وهو استهداف في عمق الضاحية

فلسطين المحتلة: حركة المجاهدين: ندين بشدة العدوان الصهيوني الذي استهدف الضاحية ونثمن مجدداً موقف حزب الله المساند لغزة

الولايات المتحدة الأميركية: البيت الأبيض: لا اعتقاد بأن الحرب بين حزب الله و"إسرائيل" حتمية

وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الصحة أمر المستشفيات في الشمال بالاستعداد تحَسباً لتصاعد الأمور

فلسطين المحتلة: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يعّد جريمة حرب موصوفة

لبنان: مراسل الميادين: أعمال الإغاثة مستمرة في المبنى السكني الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان: مراسل الميادين: أكثر من مبنى تضرر من جراء العدوان الإسرائيلي كما تضرر جزء من مستشفى "بهمن"

لبنان: السفارة الإيرانية: ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان: مراسل الميادين: إصابة 7 أطفال من جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

الولايات المتحدة الأميركية: البيت الأبيض: من المهم التوصل إلى حل دبلوماسي ولا نريد أن نرى تصعيداً أو نشوب حرب

إعلام إسرائيلية: "يديعوت أحرونوت": "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة الأميركية طبيعة الهجوم على لبنان

فلسطين المحتلة: لجان المقاومة في فلسطين: ندين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت والذي خلف عدداً من الشهداء والجرحى

الولايات المتحدة الأميركية: البيت الأبيض: نحاول تحقيق حل دبلوماسي ونحن على تواصل منتظم مع نظرائنا الإسرائيليين وبشكل يومي

لبنان: وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لـ "رويترز": لبنان يستنكر الضربة الإسرائيلية ويعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة

لبنان: مجلس الوزراء يعقد جلسة يوم غد لبحث المستجدات الطارئة

وسائل إعلام إسرائيلية: العميد (احتياط) تسفيكا حايموفيتش: نحن بحاجة إلى الاستعداد لأرقام استهداف من حزب الله أعلى بكثير من السابق، والتي يمكن أن تصل إلى 100-200 أو حتى 300 عملية إطلاق في وقت واحد

لبنان: النائب فيصل كرامي: هل تتوقعون أن تسكت المقاومة التي توّعدت أن المطار بالمطار والكهرباء بالكهرباء والعاصمة بالعاصمة؟

لبنان: كرامي: المسؤولية الأولى عن اشتعال هذه الحرب تقع على المجتمع الدولي الذي يتفّرج على دمنا ودمارنا

وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس بلدية حيفا يوني ياهف: للترقب والاستعداد

وسائل إعلام إسرائيلية: "القناة 13": لقد سمعت من تقدير الوضع لدى رئيس الحكومة هذا المساء أنهم أقل تفاؤلاً بخصوص نجاح عملية التصفية في الضاحية الجنوبية لبيروت

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التعليقات
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
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