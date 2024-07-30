رويترز: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله

أفادت وكالة رويترز، بان الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله" مشيرة الى ان "مصيره غير معروف".

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى "انتهاء الضربات الجوية في بيروت بعد اغتيال قيادي بحزب الله".

فيما قالت مصادر انه تم "اغتيال الرجل الثاني في الجناح العسكري في حزب الله بالضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية".

بينما كشف إعلام إسرائيلي، ان "الهجوم على بيروت تم بواسطة طائرة دون طيار أطلقت 3 صواريخ".

وألحق القصف أضراراً مادية جسيمة في الأبنية والسيارات نتيجة الغارة الإسرائيلية على (حارة حريك)