سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله أبلغ اليونيفيل أن أي تصعيد باتجاه بيروت أو المدنيين سيتم الرد عليه في عمق إسرائيل


أفادت معلومات  بأن حزب الله أبلغ اليونيفيل بأن أي تصعيد إسرائيلي باتجاه بيروت أو المدنيين سيتم الرد عليه باتجاه العمق الإسرائيلي وأي تصعيد يمكن أن يجر المنطقة لحرب مفتوحة.

وأفادت مصادر مطلعة من حزب الله لـ RT، الاثنين، بأنه "مهما كان وصف وحجم الرد الإسرائيلي سيكون له ما يقابله"، وذلك على خلفية التهديدات الإسرائيلية بالرد على حادثة مجدل شمس.

وأكد المصدر أن حزب الله واضح بأن الخروج عن قواعد الاشتباك سيكلف العدو كثيرا"، مشددا على أن "حزب الله سيتعامل مع أي عدوان على قاعدة الرد بالمثل".

وأفادت معلومات خاصة لـRT بأن "حزب الله" أبلغ اليونيفيل بأن "أي تصعيد إسرائيلي باتجاه بيروت أو المدنيين، سيتم الرد عليه باتجاه العمق الإسرائيلي، وأي تصعيد يمكن أن يجر المنطقة إلى حرب مفتوحة".

وكان مصدر دبلوماسي في بيروت قال اليوم إن التهديد الإسرائيلي بتوسعة الحرب ليس جديدا، مؤكدا "أننا لا نتوقع توجيه ضربة في الأيام الثلاثة المقبلة".

وقتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، يوم السبت، جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وعلى الأثر هدد المسؤولون الإسرائيليون بشن حرب على لبنان، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأحد، إن جلسة الكابينيت الإسرائيلي، انتهت بعد 3 ساعات جرى خلالها بحث الحادثة في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرارات الرد الإسرائيلي في لبنان.

هذا وأكد مصدر مطلع في "حزب الله" أن الحزب لا علاقة له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليته عن الحادثة.

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