عشرة آلاف طالب و400 معلم استشهدوا بحرب غزة و39 ألفاً حرموا من الثانوية العامة

أعلن وزير التربية والتعليم الفلسطيني / أمجد برهم / أن عشرة آلاف طالب و400 مُعلم استُشهدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال امجد برهم اليوم الاثنين في مؤتمر إعلان نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية دون قطاع غزة : إن "39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بسبب عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وأضاف : أن الاحتلال صادَر حقّ عشرة الاف من طلبة المدارس والجامعات في قطاع غزة في الحياة، "منهم 450 من طلبة الثانوية، علاوة على استشهاد 400 مُعلم"، مشيراً إلى تقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية، ومَن هم موجودون في بعض الدول منها تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا لامتحان الثانوية العامة.

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم العالي، فقد استُشهد في الضفة الغربية 20 طالباً في الثانوية العامة، خلال العام الدراسي الذي انطلق في شهر آب الماضي كما حرم الاحتلال 55 طالباً من التقدم لامتحانات الثانوية العامة بسبب اعتقالهم.

ووفقاً لمعطيات رسمية وأممية، فقد دمر الاحتلال 116 مدرسة بالكامل و331 مدرسة بشكل جزئي، واستهدف أكثر من 150 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين، من أصل 228 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة