ميقاتي يدعو إلى إيقاف شامل لإطلاق النار في لبنان

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إلى التوصل لإيقاف شامل لإطلاق النار في جنوبي لبنان وإلى التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701 .

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان : إن "ميقاتي شدد على أن دورة العنف لا جدوى منها"، داعيا إلى "عدم الانجرار إلى التصعيد الذي يزيد الأوضاع تعقيدا ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

ودان رئيس الحكومة اللبنانية، "كل أشكال العنف ضد المدنيين"، معتبرا أن "إيقافا مستداما لإطلاق النار على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية، ولتجنب المزيد من تفاقم الأوضاع ميدانيا".

وأشار إلى أن "الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وأوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الأخطار عنه