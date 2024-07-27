حزب الله ينفي مسؤوليته عن هجوم مجدل الشمس في الجولان

نفت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، استهداف مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.
وذكر بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، جاء في نصه: "تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل إعلام العدو ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، وتؤكد أن لا علاقة للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا الخصوص".
وكان قد قتل وأصيب عدد من الإسرائيليين، في هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينما كشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية أن 30 شخصا أصيبوا، من بينهم حالات حرجة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 40 قذيفة من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل على 3 دفعات، مما أسفر عن سقوط إصابات في مجدل شمس.
لكن مسؤول في حزب الله اللبناني، قال لـ"رويترز": "لسنا مسؤولين عن الضربة على مجدل شمس".
بعد ذلك، نُفذت عدة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن ما إذا كانت قد أوقعت خسائر أم لا.
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