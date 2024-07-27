شهيد وجرحى بغارة صهيونية على نابلس في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت (27 تموز 2024)، عن سقوط شهيد وجرحى اثر غارة صهيونية على مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن "فلسطينياً يبلغ من العمر (17) عاماً استشهد وأصيب تسعة آخرون، بقصف طائرة إسرائيلية مسيّرة لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مسعف متطوع ميداني لدى الجمعية أثناء عمله اسعاف الجرحى.

واقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

ومنذ السابع من أكتوبر، استشهد حوالي 590 فلسطينيا في الضفة الغربية، من بينهم 143 طفلا.