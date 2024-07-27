سوريا - لبنان - فلسطين

هجوم صاروخي على الجولان يوقع قتلى إسرائيليين.. غارات تستهدف جنوب لبنان


قتل وأصيب عدد من الإسرائيليين، في هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينما كشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية أن 30 شخصا أصيبوا، من بينهم حالات حرجة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 40 قذيفة من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل على 3 دفعات، مما أسفر عن سقوط إصابات في مجدل شمس.

لكن مسؤول في ‎حزب الله اللبناني، قال لـ"رويترز": "لسنا مسؤولين عن الضربة على مجدل شمس".

بعد ذلك، نُفذت عدة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن ما إذا كانت قد أوقعت خسائر أم لا.

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