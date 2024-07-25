سوريا - لبنان - فلسطين

ملك الأردن يصدر قراراً بحل مجلس النواب


أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الخميس، أمر ملكي بحل مجلس الشعب الأردني "البرلمان الأردني"، وفقا لوكالة الأنباء الاردنية "بترا".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إنه صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو 2024 

ونص قرار ملك الأردن على التالي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو 2024 ميلادية".

 وتم انتخاب البرلمان الحالي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.

والقرار بحلّ البرلمان يأتي ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.

وفي العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، يتوجه الأردنيون لاختيار مجلسهم النيابي العشرين، الذي خصص من مقاعده 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً، في تجربة هي الأولى من نوعها سيشهدها الأردن تحت شعار "تحديث المنظومة السياسية" في البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الترشح لمجلس النواب العشرين، في الـ30 من الشهر الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. فيما تبدأ الدعاية الانتخابية في التاسع من أغسطس/آب المقبل.

والإثنين الماضي، انتهت المهلة النظامية لتسجيل التحالفات الحزبية، حيث جرى تسجيل تحالفين الأول ضمّ: تحالف الأحزاب القومية واليسارية، وهي حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي الأردني، وحزب الشعب (حشد)، وحزب والإصلاح والتجديد.

أما التحالف الثاني فقد ضمّ الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، والحزب المدني الديمقراطي الأردني، حيث سيخوض الحزبان الانتخابات وفق قائمة انتخابية مشتركة سيتم الإعلان عنها قريبا. وفق ما أوردته صحيفة الغد الأردنية.

وخلال الساعات الماضية، تسارعت وتيرة الإعلان عن القوائم المحلية في العديد من دوائر المملكة، وضمت قوائم نواب حاليين وسابقين، فيما يتريث البعض في إعلان قائمته المحلية لاستكمال المشاورات، واستكمال تشكيل القائمة. بحسب الصحيفة ذاتها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ملك الأردن يصدر قراراً بحل مجلس النواب
شاهد.. حزب الله ينشر مشاهد عالية الدقة رصدتها مسيرة "الهدهد" لقاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية
تقديم 3 شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد "إسرائيل"
 85 شهيداً وأكثر من 250 مصاباً نتيجة القصف الصهيوني المستمر لخان يونس
حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس
"حزب الله": أوقعنا قتلى وجرى في صفوف الجيش الإسرائيلي باستهداف مقر مستحدث ‏في مستوطنة حانيتا
بورصة تل أبيب تتكبد الخسائر نتيجة مخاوف رد الحوثيين على ضرب ميناء الحديدة!
غزة.. عشرات الضحايا بغارة إسرائيلية استهدفت موقعاً يؤوي نازحين
القسام" تعلن عن استدراج قوة إسرائيلية إلى نفق مفخخ وإيقاعها بين قتيل وجريح
حماس تدعو الامم المتحدة لوقف الارهاب الصهيوني
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك