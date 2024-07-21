"حزب الله": أوقعنا قتلى وجرى في صفوف الجيش الإسرائيلي باستهداف مقر مستحدث ‏في مستوطنة حانيتا

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهداف مقر مستحدث لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجنود.
وقال "حزب الله" في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، شنت المقاومة الإسلامية اليوم الأحد، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات العدو في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر موقعة فيهم إصابات مؤكدة بين قتيل جريح".
وصدر عن "حزب الله" بيان آخر حول استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم، جاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، استهدفت المقاومة الإسلامية اليوم الأحد ، مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 4 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اخترقت الأجواء قادمة من لبنان، وسقطت في حانيتا ويعارا.
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