"حزب الله": أوقعنا قتلى وجرى في صفوف الجيش الإسرائيلي باستهداف مقر مستحدث ‏في مستوطنة حانيتا

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهداف مقر مستحدث لقوات الجيش الإسرائيلي ‏في مستوطنة حانيتا، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وقال "حزب الله" في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، شنت المقاومة الإسلامية اليوم الأحد، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات العدو ‌‏في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر موقعة فيهم إصابات مؤكدة بين ‌‏قتيل جريح". ‏

وصدر عن "حزب الله" بيان آخر حول استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم، جاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، استهدفت المقاومة الإسلامية اليوم الأحد ‌، مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا".‏

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 4 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اخترقت الأجواء قادمة من لبنان، وسقطت في حانيتا ويعارا.