سوريا - لبنان - فلسطين

بورصة تل أبيب تتكبد الخسائر نتيجة مخاوف رد الحوثيين على ضرب ميناء الحديدة!


تكبدت بورصة تل أبيب خسائر كبيرة فور بدء التداولات إثر مخاوف رد الحوثيين على ضرب ميناء الحديدة.

وتراجع مؤشر "TA 90" بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر "TA 125" بنسبة 1.3%، وهي تعتبر المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب.

وسجلت البورصة انخفاضات حادة في عدة أسهم، حيث انخفض سهم "شيسك" بنحو 5%، سهم شبكة "Ferion" بنسبة 4.5%، وسهم شركة "Electra Consumer" بنسبة 4%.

وأكدت قناة "كان" العبرية أن إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة في اليمن مؤخرا.

وعقدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اجتماعا طارئا ليلة أمس السبت، بحثت فيه احتمالات توجيه الحوثيين ضربات لمرافق استراتيجية وحيوية مرتبطة بالوزارة في إسرائيل، ردا على غارات ميناء الحديدة.

في ذات السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة.

بالمقابل، صرّح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع قائلًا، إنها سترد على هذا العدوان السافر ، ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي .. وفي اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة.

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