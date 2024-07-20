سوريا - لبنان - فلسطين

القسام" تعلن عن استدراج قوة إسرائيلية إلى نفق مفخخ وإيقاعها بين قتيل وجريح


قالت كتائب القسام /الجناح العسكري لحركة حماس/ إن عناصرها نفذت عملية تمكنت فيها من الإيقاع بقوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد استدراجها إلى فتحة نفق مفخخة.

وأوضحت في منشور مقتضب عبر حسابها على تليغرام أن "مجاهدي القسام تمكنوا من استدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى عين نفق فُخخت مسبقاً وتفجيرها بأفراد القوة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وأشارت إلى أن العملية وقعت في "حي تل السلطان غرب مدينة رفح"، فيما لم يعلق جيش الاحتلال على بيان "القسام" بشأن تلك العملية حتى ساعة إعداد الخبر.

وعادةً لا تصدر تل أبيب تصريحات رسمية أو بيانات تتعلق بتفاصيل المعارك التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مكتفية بالتحديث على أرقام القتلى والمصابين، في ظل اتهامات بأن تل أبيب لا تكشف عن الأرقام الحقيقية لضحاياها من الجنود والضباط.

وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع القوات الإسرائيلية في كل أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة، واستهداف بعض الغارات مخيمات للنازحين وتجمعات للمدنيين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، أكثر من 128 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم من ألاطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة المئات من الأطفال .

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