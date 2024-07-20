حماس تدعو الامم المتحدة لوقف الارهاب الصهيوني

دعت حركة حماس، اليوم السبت (20 تموز 2024)، الأمم المتحدة للتحرك فورا ووقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.

وقالت الحركة في بيان، إن "تواصل القصف الصهيوني المكثف وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني والمدنيين العزل في كل أنحاء قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال ال 24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، وآخر هذه الجرائم استشهاد الصحفي محمد أبو جاسر وزوجته وأطفاله، هو رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقرّ بعدم شرعية الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير المصير".

وأضافت أن "الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فورا لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية"، مطالبة "بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية".

وفي وقت سابق، أكدت محكمة العدل الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.

وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري في "التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، بأن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، وملزمة بإنهاء وجودها هناك بأسرع وقت ممكن.