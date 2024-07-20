إستشهاد 25 فلسطينيا بغارات إسرائيلية شمال ووسط غزة

إستُشهد 25 فلسطينيا بغارات إسرائيلية استهدفت وسط وشمالي غزة الليلة الماضية، مع تواصل القصف المدفعي منذ فجر اليوم لمناطق متفرقة في القطاع، حيث تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع، فيما كثفت كتائب القسام وسرايا القدس قصفهما على محور نتساريم بصواريخ رجوم وقذائف الهاون.

وبحسب مراسل القناة الروسية، فإن القصف الإسرائيلي استهدف شمال مخيم البريج، وفي محيط شركة الكهرباء ومنطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات، والمناطق الغربية والشمالية لمدينة رفح جنوب القطاع. كما شهد محيط مكب النفايات شرق مدينة دير البلح وسط القطاع إطلاق نار كثيف.

كذلك استهدفت غارة إسرائيلية منزلا لعائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن قتلى ومصابين. كما استهدفت غارة أخرى منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع المحاصر.

فيما يستمر الاستهداف الصهيوني لمربعات سكنية ومنازل مأهولة في مختلف أنحاء القطاع، في اليوم الـ288 من بدء الحرب على غزة، التي أودت بحياة نحو 39 ألف شخص وأكثر من 89 ألف مصاب.