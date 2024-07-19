تل أبيب في حالة تأهب قصوى بعد هجوم المسيّرة الحوثية

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن عمدة تل أبيب رون هولداي أن المدينة في حالة تأهب قصوى بعد هجوم المسيّرة الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلن في تل أبيب أن انفجارا وقع على مفترق شارعي بن يهودا وشالوم عليخيم بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية، حيث صرّح جيش العدو إن الانفجار نجم عن هجوم بطائرة بدون طيار.

بالمقابل، أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين فجر اليوم أنها نفذت هجوما كبيرا على تل أبيب، وذكرت في بيانها إن "العملية النوعية التي تم الإعلان عن تفاصيلها استهدفت تل أبيب في فلسطين المحتلة".