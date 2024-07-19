جيش الإحتلال يصدر بيانا إثر استهداف الحوثيين لتل أبيب

صرّح جيش الإحتلال أن الانفجار الذي أسفر اليوم الجمعة عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين وسط تل أبيب، "نجم عن سقوط هدف جوي"!

وذكر الجيش في بيانه أن صافرات الإنذار لم تنطلق وأنه يجري التحقيق في الحادث، وأضاف "زاد سلاح الجو الإسرائيلي دورياته الجوية من أجل حماية المجال الجوي الإسرائيلي. لا يوجد تغيير في الخطوط الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن انفجارا قويا مجهول المصدر وقع في مبنى في تل أبيب عند الساعة الرابعة صباحا، حيث وصل عدد كبير من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان ويتعاملون مع الوضع، حيث أصيب 7 أشخاص بجروح طفيفة.

وفي آخر تحديث لها، أعلنت "نجمة داوود الحمراء" مقتل شخص وجرح و8 آخرين والعثور على رجل عمره 50 عاما في أحد المباني مصابا بجروح بالغة توفي على إثرها، ونقل 8 مصابين إلى المستشفيات.

بالمقابل، أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها "ضربت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".