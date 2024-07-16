غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 صحفياً

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 صحفياً منذ بدء عدوان الإحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول أكتوبر.

وقال المكتب، ان "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى (160 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي (محمد عبد الله مشمش) مدير البرامج في إذاعة صوت الأقصى شهيداً".

وفي اليوم الـ 284 من العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتكب الاحتلال مجزرتين الأولى في مدرسة التابعة للأونروا بالنصيرات راح ضحيتها 23 شهيدا و73 مصابا والثانية في منطقة العطار بخان يونس راح ضحيتها 17 شهيدا و26 مصابا.