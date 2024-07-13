سوريا - لبنان - فلسطين

العفو الدولية: إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليًّا في فلسطين


ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليًّا في حربها على قطاع غزة، تزيد أعداد القتلى المدنيين بشكل فظيع، لا سيما من الأطفال.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان، أن إسرائيل تتعمّد استخدام مثل هذه الأسلحة التي تحتوي على عدد هائل من الشظايا في الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة بهدف قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.

ودونت المنظمة الدولية شهادات لأطباء أجانب عملوا أخيرا في قطاع غزة، قالوا فيها إن أسلحة إسرائيلية الصنع تسببت في إصابات مروّعة للمدنيين ولا سيما الأطفال، حيث أشار الأطباء، إلى أن معظم الوفيات التي تعاملوا معها، مات أصحابها بسبب استخدام صواريخ وقنابل معبأة بالصفائح المعدنية الحادة جدًّا، والتي تؤدي إلى حدوث بتر في معظم أنحاء الجسد.

من بين هؤلاء الشهود الأجانب، طبيبة أمريكية عملت في المشفى الأوروبي قالت، إن أكثر من نحو نصف الإصابات التي عالجتها تعود إلى أطفال.

في ذات السياق، يقول الخبير العسكري العميد رائد موسى، إن استخدام إسرائيل للأسلحة عالية التفجير والتي تحتوي على قطع معدنية تهدف إلى قتل أكبر عدد من الأشخاص، دليل واضح على أن الهدف الإسرائيلي الأساسي من الحرب هو قتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين.

وتابع موسى، لموقع إرم نيوز، أن هذه الأسلحة تحتوي على نسبة متفجرات عالية جدًّا برأس متفجر مضغوط إلى جانب صفائح معدنية حادة جدًّا تتشظى إلى مئات الشظايا القاتلة في مكان الاستهداف، موقعة عشرات القتلى والجرحى في محيط قطره 100 متر.

وأضاف، تندرج هذه الأسلحة تحت قائمة الأسلحة المحرمة دوليًّا لا سيما وأنها محملة بأطنان من المواد المتفجرة ومئات الشظايا التي تفتك بالفلسطينيين، إذ تلقيها إسرائيل بأماكن تعرف مسبقًا الكثافة السكانية الهائلة فيها.

كما توقع الخبير العسكري حدوث كوارث بيئية خطيرة في السنوات القادمة في قطاع غزة ولا سيما على مستوى الإنتاج الزراعي، بعد أن اختلطت التربة بآلاف الأطنان من المتفجرات والمواد الكيميائية السامة التي تفقد التربة خصوبتها؛ وبالتالي انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

كذلك، قال طبيب الأطفال المختص عبد الحي أبو ندى، إن الأعداد الهائلة لإصابات الأطفال وعمليات البتر في الأطراف جاءت بسبب إلقاء صواريخ وقنابل تحتوي على قِطع معدنية صغيرة الحجم تقوم بتفتيت الأعضاء الحيوية؛ ما يؤدي في معظم الأحيان إلى الوفاة.

وأضاف أبو ندى، "رأيت مئات الحالات وأنا على رأس عملي من ما يسمى (الإصابات الشظية) والتي كانت في منتهى الصغر، إلى درجة يمكن عدم ملاحظتها أثناء الفحص إلا أنها تكون قد تسببت في أذى بالغ".

وأوضح أن أجساد الأطفال صغيرة الحجم أصلا؛ لذلك غالبية الأطفال الذين تعرضوا إلى قصف إسرائيلي مباشر سواء بالقذائف أو الصواريخ جرى بتر جزء من أطرافهم.

كما أكد أبو ندى، أن للإصابات غير المباشرة أيضًا نصيب كبير في قتل وإصابة الأطفال حيث تنهار الأبنية والمنازل على الأطفال؛ ما يؤدي إلى بتر في أطرافهم.

وأشار إلى أن الصحة النفسية السيئة التي يتم ملاحظتها على الأطفال لحظة الإصابة وبدء مرحلة التشافي تؤثر بشكل كبير على حياتهم، إذ يعيش الأطفال في حالة دائمة من الخوف والقلق نتيجة القصف المستمر؛ ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات نفسية شديدة لهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عشرات الشهداء والجرحى بغارات صهيونية عنيفة في خان يونس
العفو الدولية: إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليًّا في فلسطين
محكمة العدل الدولية" تعلن موعد إصدار حكمها بحق الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
العثور على 60 جثمانًا تحت أنقاض حي الشجاعية
حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية بالمطلة وتجمعا للجنود في حانيتا
الرئيس التركي يحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة واتساع رقعته ليشمل دولا اخرى في المنطقة
نجيب ميقاتي يوجه رسالة شكر الى العراق بعد استجابته بملف فيول الكهرباء
بالفيديو .... ما الذي عاد به هدهد حزب الله هذه المرة من شمال الأرض المحتلة؟
 مقتل إثنين من الصهاينة بقصف لحزب الله على الجولان
عشرات الشهداء والجرحى في قصف اسرائيلي استهدف بوابة مركز ايواء في خان يونس
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك