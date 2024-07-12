محكمة العدل الدولية" تعلن موعد إصدار حكمها بحق الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

أعلنت محكمة العدل الدولية عن موعد إصدار تشريعها بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت المحكمة في بيان صحفي اصرته اليوم الجمعة في لاهاي، أنها ستنشر حكمها بعد ظهر يوم 19 تموز الجاري .

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في نهاية كانون الأول من العام الماضي دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة .

ولاحقاً تقدّمَت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفَت أكثر من 126 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيّاً أمام محكمة العدل الدولية