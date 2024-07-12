سوريا - لبنان - فلسطين

العثور على 60 جثمانًا تحت أنقاض حي الشجاعية


صرّح الدفاع المدني في غزة، الجمعة، بأنه عثر على نحو 60 جثة تحت الأنقاض في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة شمال القطاع، بعد أعنف قتال شهدته المدينة منذ أشهر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، إن انسحاب القوات الإسرائيلية من حي الشجاعية كشف عن دمار هائل، حيث تم تدمير مربعات سكنية بالكامل واستهداف كامل البنية التحتية في المنطقة، مضيفة أنه تم انتشال 60 جثمانا فيما يزال العشرات تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أنه تم تدمير أكثر من 85% من المباني السكنية في الحي، وأن الحي أصبح منطقة منكوبة لا تصلح للسكن، كما دمر عيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن.

وفي هذا السياق، قالت حركة إن العملية الإسرائيلية في الشجاعية، أدت إلى تدمير أكثر من 300 وحدة سكنية وأكثر من 100 شركة.

وكان جيش الإحتلال قد أعلن يوم الأربعاء أنه أنهى مهمته في الشجاعية بعد أسبوعين لكن القصف والقتال استمر في مدينة غزة، إذ نقلت وكالة أسوشيتد برس عن شهود عيان قولهم إن الدبابات والقوات الإسرائيلية انتقلت إلى أجزاء أخرى من المدينة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة إن الطواقم تحركت للبدء بعمليات انتشال الشهداء من مناطق تل الهوا ومنطقة الصناعة وهناك تراجع للقوات لغاية شارع 8.

ونصح المتحدث المواطنيين بعدم المخاطرة لاحتمالية وجود مخلفات للاحتلال. فيما يجري الوسطاء محادثات جديدة للتوصل إلى وقف للنار واتفاق على تبادل الأسرى، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في هذا الشأن إن إدارته "تحرز تقدما" نحو الاتفاق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على 60 جثمانًا تحت أنقاض حي الشجاعية
حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية بالمطلة وتجمعا للجنود في حانيتا
الرئيس التركي يحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة واتساع رقعته ليشمل دولا اخرى في المنطقة
نجيب ميقاتي يوجه رسالة شكر الى العراق بعد استجابته بملف فيول الكهرباء
بالفيديو .... ما الذي عاد به هدهد حزب الله هذه المرة من شمال الأرض المحتلة؟
 مقتل إثنين من الصهاينة بقصف لحزب الله على الجولان
عشرات الشهداء والجرحى في قصف اسرائيلي استهدف بوابة مركز ايواء في خان يونس
استشهاد المرافق السابق للسيد حسن نصر الله بضربة جوية إسرائيلية على طريق دمشق - بيروت
كتائب القسام تعلن ايقاع قتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي في غزة
حماس تؤكد مرونتها بصفقة التبادل وتتهم نتنياهو بالتلاعب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك