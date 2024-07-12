حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية بالمطلة وتجمعا للجنود في حانيتا

صرّح حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، عن استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية مستحدثة في المطلة وتدميرها، وتجمع للجنود الإسرائيليين في موقع حانيتا العسكري الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله في بيانين منفصلين، إنه استهدف عند الساعة 08:50 من صباح اليوم الجمعة التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

وفي بيان آخر ذكر حزب الله إنه، استهدف ‏عند الساعة 09:50 مجموعة لجنود العدو ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.‏

وأعلن جيش العدو الصهيونى بوقت سابق اليوم، عن سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كيبوتس "إدميت" بالجليل الغربي، من دون الإفادة عن أضرار. بدورها أفادت القناة 12 العبرية، بانقطاع التيار الكهربائي في المطلة بعد سقوط عدد من الصواريخ في المستوطنة.

وكان جيش الإحتلال قد أعلن الجمعة، عن مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله.