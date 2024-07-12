سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية بالمطلة وتجمعا للجنود في حانيتا


صرّح حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، عن استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية مستحدثة في المطلة وتدميرها، وتجمع للجنود الإسرائيليين في موقع حانيتا العسكري الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله في بيانين منفصلين، إنه استهدف عند الساعة 08:50 من صباح اليوم الجمعة التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

وفي بيان آخر ذكر حزب الله إنه، استهدف ‏عند الساعة 09:50 مجموعة لجنود العدو ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.‏

وأعلن جيش العدو الصهيونى بوقت سابق اليوم، عن سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كيبوتس "إدميت" بالجليل الغربي، من دون الإفادة عن أضرار. بدورها أفادت القناة 12 العبرية، بانقطاع التيار الكهربائي في المطلة بعد سقوط عدد من الصواريخ في المستوطنة.

وكان جيش الإحتلال قد أعلن الجمعة، عن مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على 60 جثمانًا تحت أنقاض حي الشجاعية
حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية بالمطلة وتجمعا للجنود في حانيتا
الرئيس التركي يحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة واتساع رقعته ليشمل دولا اخرى في المنطقة
نجيب ميقاتي يوجه رسالة شكر الى العراق بعد استجابته بملف فيول الكهرباء
بالفيديو .... ما الذي عاد به هدهد حزب الله هذه المرة من شمال الأرض المحتلة؟
 مقتل إثنين من الصهاينة بقصف لحزب الله على الجولان
عشرات الشهداء والجرحى في قصف اسرائيلي استهدف بوابة مركز ايواء في خان يونس
استشهاد المرافق السابق للسيد حسن نصر الله بضربة جوية إسرائيلية على طريق دمشق - بيروت
كتائب القسام تعلن ايقاع قتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي في غزة
حماس تؤكد مرونتها بصفقة التبادل وتتهم نتنياهو بالتلاعب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك