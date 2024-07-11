سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس التركي يحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة واتساع رقعته ليشمل دولا اخرى في المنطقة


 حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة واتساع رقعته ليشمل دولا اخرى في المنطقة .

واكد اردوغان في تصريح صحفي لمجلة "نيوزويك" الأمريكية اليوم الخميس ضرورة أن تنتهي تهديدات إسرائيل ومحاولاتها لنشر الصراع، "وإلا فإن منطقتنا ستواجه خطر اندلاع صراعات أعمق واكثر اتساعا".

وقال الرئيس التركي : إن المسؤولين عن "الوحشية" في قطاع غزة، سوف يحاسبون عاجلاً أم آجلاً أمام القانون الدولي تماماً كما حدث في سربرنيتسا بالبوسنة قبل 29 عاما .

وأكد على أن الشعب الفلسطيني "يتعرض اليوم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لوحشية مماثلة لتلك التي شهدتها سربرنيتسا قبل 29 عاما".

وأضاف أن المؤسسات والمنظمات الدولية "تكتفي بمشاهدة مقتل حوالي 40 ألف إنسان بريء بينهم 16 ألف طفل في غزة تماما كما فعلت قبل 29 عاما في سربرنيتسا".

وعن تنظيم حزب العمال الكردستاني قال الرئيس التركي : إن "من يعتقدون أن بإمكانهم إقامة دولة إرهابية في منطقتنا، يعيشون حلما بعيد المنال لن يتحقق أبدا".

ودعا حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تبني نهج متسق في مكافحة الإرهاب.

​​​​​​​وقال في هذا السياق: "أهم ما نتطلع إليه من حلفائنا في الناتو هو أن يتبنوا نهجا متشابها غير مزدوج المعايير في مكافحة الإرهاب".

وشدد اردوغان على ان غاية تركيا الأساسية أن تكون الأراضي السورية خالية تماما من الإرهاب، وأن تصبح دولة مزدهرة يحكمها السوريون".

وعبر الرئيس التركي عن اعتقاده أن منظمة شنغهاي للتعاون / والتي تظم روسيا والصين ودولا اخرى / لا يمكن أن تكون بديلا للناتو، "وكذلك لا نرى مجموعة بريكس بديلا لأي تكتل آخر".

وقال : "بلا شك احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مثير للقلق، وينبغي تجنب أية خطوة قد تفضي لهذه النتيجة".

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