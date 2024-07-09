 مقتل إثنين من الصهاينة بقصف لحزب الله على الجولان

أعلنت إذاعة جيش الإحتلال عن مقتل شخصين جراء إصابة مركبة بصاروخ في الجولان، عقب استهدافه من حزب الله اللبناني بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على اغتيال أحد كوادره في سوريا.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلية أنه تم الإعلان عن مقتل رجل وامرأة أصيبا أثناء سفرهما في الجولان، حيث أظهرت صور نشرتها صفحات إخبارية إسرائيلية تفحم السيارة إثر إصابتخا بشكل مباشر بصاروخ، من الصليات التي أطلقها حزب الله على الجولان، واحتراقها.

بالمقابل، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، على دفعات، حيث قال في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء على دفعات، مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله إستشهاد أحد كوادره، إذ جاء في بيان للحزب "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش (أمين) مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وياسر نمر قرنبش، كان يعمل سابقا ضمن وحدة الحماية الأمنية الخاصة بالأمين العام لـحزب الله، السيد حسن نصر الله.