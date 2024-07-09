استشهاد المرافق السابق للسيد حسن نصر الله بضربة جوية إسرائيلية على طريق دمشق - بيروت

أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، باستشهاد المرافق السابق لامين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله، بغارة إسرائيلية على طريق دمشق – بيروت.

ونقلت وسائل الاعلام اللبنانية عن مصادرها، ان "غارة إسرائيلية استهدفت عجلة على طريق دمشق - بيروت قرب حاجز يعفور الصبورة الحدودي".

وأضافت المصادر، ان "الهجوم اسفر عن استشهاد المرافق السابق لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الحاج أبو الفضل قرنبش".