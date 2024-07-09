كتائب القسام تعلن ايقاع قتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي في غزة

أعلنت كتائب القسام ، ايقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي ، اثر هجوم على مرحلتين بقذيفة وعبوة رعدية وعملية قنص، في غزة.

وجاء في بيان للقسام ، انه : "تم استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة ، وخلال قيام عدد من أفراد القوة بالانسحاب وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح من المكان ، تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد ، في حي الشجاعية بمدينة غزة".

واضافت كتائب القسام في بيان آخر: "تم قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة".