حماس تؤكد مرونتها بصفقة التبادل وتتهم نتنياهو بالتلاعب

اكدت حركة حماس، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، تقدم المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع إسرائيل، واتهمت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع العقبات أمام المفاوضات.

وفي بيان لها، طالبت الحركة الوسطاء بالتدخل "لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه" كما دعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".

واوضحت أن "نتنياهو يضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات ويصعد عدوانه وجرائمه ويمعن في محاولات تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أجل إفشال كل الجهود للتوصل لاتفاق"، مبينة انها "قدمت المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل لوقف اطلاق النار".

ودعت الحركة، الشعب الفلسطيني إلى "الحذر من مكائد جيش العدو وألا يقع فريسة للحرب النفسية التي يشنها نتنياهو وجيشه"، مؤكدة أن "المقاومة الفلسطينية الباسلة ستواصل تصدّيها البطولي لقواته الفاشية، حتى كسر العدوان ودحره عن الاراضي الفلسطينية".