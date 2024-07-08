سوريا - لبنان - فلسطين

نص رسالة الرئيس الإيراني المنتخب الى السيد نصر الله


بعث الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، رسالة الى الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله.

وذكر بزشكيان في رسالته ان "إيران تدعم دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد النظام الصهيوني غير الشرعي"، مشيرا الى ان "المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية".

 وأدناه نص رسالة من الرئيس الايراني الجديد (مسعود بزشكيان) موجهة إلى الأمين العام ل‍حزب الله في لبنان:

السيد حسن نصرالله

الأمين العام ل‍حزب الله اللبناني المحترم

مع تحياتي وجزيل شكري، تلقيت رسالتكم القيمة واللطيفة عقب انتخابي رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تدعم جمهورية إيران الإسلامية دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد النظام الصهيوني غير الشرعي.

إن دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية و مبادئ الإمام الراحل (ره) وتوجيهات المرشد الأعلى دام ظله العالي وسيستمر بقوة.

وإنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا النظام بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى.

أشكركم على دعواتكم الصادقة لي وأسأل الله العلي القدير لكم المزيد من العزة و الرفعة ، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم ، والنصر الإلهي لأبطال المقاومة المجاهدين.

مسعود بزشكيان

الرئيس المنتخب

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