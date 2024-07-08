أبو عبيدة: قدراتنا البشرية بخير كبير وتمكنا خلال الحرب من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد

التعليقات

مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ... الموضوع :

قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “

ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ... الموضوع :

الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم

جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ... الموضوع :

استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق

سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ... الموضوع :

رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي

محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ... الموضوع :

المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة

محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ... الموضوع :

باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا

الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ... الموضوع :

رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته

غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ... الموضوع :

قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع

أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ... الموضوع :

الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح