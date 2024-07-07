"حزب الله" يستهدف مواقع شمال إسرائيل ويعلن إيقاع قتلى في صفوف الجيش

أفادت وسائل عبرية بإصابة 3 إسرائيليين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على مبنى في الجليل الغربي، اليوم الأحد.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إصابة "شخص بجروح خطيرة واثنين آخرين بجروح طفيفة نتيجة ضربة مباشرة بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على مبنى في الجليل الغربي في وقت سابق من هذا اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم إجلاء الجرحى لتلقي العلاج الطبي".

من جهته، أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم، بيانات عدة حول عملياته ضد الجيش الإسرائيلي، جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة" , "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بعد ظهر اليوم الأحد، موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

واضاف انه بعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها بشكل مباشر واندلعت النيران فيها، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح"