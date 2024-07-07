استشهاد "مهندس كبير" في منظومة صواريخ حزب الله بغارة إسرائيلية غادرة

أفادت تقارير إخبارية في لبنان، اليوم السبت، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة شعث بقضاء بعلبك، شرقي لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخص.

وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي قد نفذ بصاروخ أطلقته مسيرة على سيارة عند مفترق بلدة شعث بمنطقة البقاع.

وكشفت أن المستهدف بالضربة الإسرائيلية هو قيادي في حزب الله اللبناني هو الشهيد ميثم العطار.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال استهدفت "مهندسا كبيرا" في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في لبنان.