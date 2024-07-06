اليقين بالنصر.. لافتات عاشوراء ترتفع فوق منازل دمرها القصف الإسرائيلي بلبنان

رفع أبناء بلدات حدودية في جنوب لبنان، لافتات تحمل شعارات ذكرى عاشوراء المقبلة على أنقاض منازلهم المدمرة بقصف إسرائيل المستمر في إشارة للتحدي ويقينهم بالنصر.

يشار إلى أنه في حال ولادة هلال شهر محرّم للعام الهجري الجديد في يومه المتوقع فإنه يوم عاشوراء سيصادف يوم الاثنين القادم 15 يوليو 2024.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" في 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، يقوم "حزب الله" بمهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي، "دعما ل‍غزة" ولـ"خلق جبهة مساندة لها"، ويؤكد الحزب أن توقف عملياته رهن بتوقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وفي سياق ذلك يظل خطر اتساع رقعة الحرب قائما بدرجة كبيرة، في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية الضغط على الجانبين اللبناني والإسرائيلي من أجل حل الأزمة بالسبل الدبلوماسية.