حزب الله يشن هجوم بالمسيرات على مربض مدفعيةصهيوني

صرّح حزب الله عن شنه هجوم بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض مدفعية للجيش الإسرائيلي في بيت هلل ردا على قصف إسرائيل يوم أمس القرى والأهالي.

وأوضح الإعلام الحربي للحزب في بيان له، أن المسيرات الانقضاضية التي أطلقها على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل أصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأعلن حزب الله، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء على المدنيين، ‏شنّ مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 6 يوليو 2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل ‏الذي اعتدى ‏بالأمس على قرانا وأهلنا، وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ومن الجدير بالذكر أن الجهود الدولية والأممية تكثفت في الآونة الأخيرة لاحتواء الصراع بين حزب الله والكيان المحتل، وسط مخاوف من توسعه إلى حرب شاملة.