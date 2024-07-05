سوريا - لبنان - فلسطين

اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين وقواته تقتحم قلقيلية في الضفة الغربية


أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة "حرش السعادة" بمدينة جنين في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوات خاصة تعمل الآن في مدينة جنين لإحباط الإرهاب، وسط تبادل لإطلاق النار وإصابة مسلحين"، وذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وحاصرت منازل فيها.

 

في وقت أكدت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الجمعة، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية"، ونقلت عن مصادر محلية، قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، وانتشرت في عدة أحياء وشوارع المدينة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل".

 

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