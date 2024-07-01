نيبينزيا: القرار الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة لم ينفذ

أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بندا من بنود القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بمبادرة الولايات المتحدة، لم ينفذ.

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي مكرس لتولي روسيا رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، يوم الاثنين، إنه "من الواضح أن الوضع في فلسطين لا يزال يتصدر الاهتمام".

وتابع: "وللأسف لا يوجد أي دليل على تحسن الوضع هناك أو قرب وقف إطلاق النار"، مضيفا أن أي عنصر من قرار الولايات المتحدة لم ينفذ.

وأشار نيبينزيا إلى أنه "حتى من غير الواضح ما هي الملامح النهائية للمقترح (الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار)، وما إذا وافقت الأطراف عليه".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 10 يونيو قرارا حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع على 3 مراحل، مع تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس".

ولم تستخدم روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي، لكنها امتنعت عن التصويت آنذاك، محذرة من أن هذا القرار قد يبقى "حبرا على الورق".