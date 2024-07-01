نصرةً لفلسطين.. القوات اليمنية تستهدف 4 سفن تابعة لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، استهداف 4 سفن تابعة لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل بواسطة الصواريخ البالستية والمجنحة نصرةً للشعب الفلسطيني.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان ، إنها "نجحت باستهداف سفينة (MSC Unific) الإسرائيلية في البحر العربي، وسفينة (Delonix) النفطية الأمريكية في البحر الأحمر، وسفينة (Anvil Point) البريطانية في المحيط الهندي، وسفينة (Lucky Sailor) في البحر الأبيض المتوسط لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضافت، أن "العمليات تمت بواسطة الصواريخ البالستية والمجنحة وهي تأتي نصرةً للشعب الفلسطيني"، مشيرة الى انها "لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".