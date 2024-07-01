صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37 ألفا و900 شهيد منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 37 ألفا و900 شهيد و87 ألفا و60 جريحاً منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أن "الحصيلة النهائية للعدوان بلغت لغاية الآن 37 ألفا و900 شهيد و87 ألفا و60 إصابة معظمهم أطفال ونساء".

وأضافت أن "الحرب الإسرائيلية التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، اسفرت ايضاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة مئات الأطفال".