سوريا - لبنان - فلسطين

حركة حماس تطرح أربعة مطالب للموافقة على صفقة الأسرى


صرّح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو بأن هناك حالة من الإصرار من نتنياهو وحكومته المتطرفة على المضي في الحرب واستمرار قتل الشعب الفلسطيني.

وأضاف طاهر النونو خلال مداخلة هاتفية يوم الأحد مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يريدون صفقة أسرى يتم تحرير عدد من الأسرى فيها ويعود بعدها نتنياهو إلى القتال"، وفق ما نقله موقع "فيتو".

وتابع قائلا: "نتنياهو يريد وقف إطلاق نار مستقطع في إطار هذه الحرب ليتمكن من خلاله خداع العالم بأن هناك وقفا لإطلاق نار في غزة وتهدئة باقي الجبهات وامتصاص الرأي العام الدولي وبعد ذلك يعود لاستكمال جرائمه".

وذكر المستشار الإعلامي أنه وللموافقة على صفقة الأسرى يجب وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة والانسحاب الكامل من القطاع بما في ذلك معبر رفح، ومحور فيلادلفيا وإنهاء الحصار، والبدء الفوي في الإعمار وصفقة تبادل للأسرى وفق ما تم الاتفاق عليه.

وشدد على أن النقاط الأربع يمكن أن تشكل العمود الفقري لأي اتفاق. كما أشار إلى الجهود التي تبذلها مصر وقطر بشكل دائم ومستمر، مردفا بالقول إنه "لا نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى اتفاق وأن الاحتلال الإسرائيلي غيّر موقفه".

وأكد طاهر النونو أن نتنياهو لا يزال مصمما على عدم إنهاء الحرب لأن ذلك يعني انتهاء مستقبله السياسي.

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