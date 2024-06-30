المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ‏مرابض مدفعية العدو بالأسلحة الصاروخية

اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم الاحد، استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في "خربة ماعر" بالأسلحة الصاروخية.

وذكر بيان للمقاومة انه "ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد 30-06-2024 مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في "خربة ماعر" بالأسلحة الصاروخية ".

واكد البيان استمرار المقاومة بـ"دك معاقل الأعداء وعمليات مقاومة الاحتلال الصهيوني، ونصرة لـ اهلنا في غزة"